В Тольятти автомобилистка столкнулась с мотоциклом, два человека госпитализированы

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В понедельник, 14 апреля, в Автозаводском районе Тольятти в 18:20 52-летняя женщина на Kia Ceed в районе дома № 20 по ул. Ворошилова при повороте налево вне перекрестка допустила столкновение с мотоциклом Yamaha.

Фото: ГУ МВД по Самарской области