В Самаре женщина на Kia сбила подростка, выходившего из трамвая

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В понедельник, 14 апреля, около 16:45 33-летняя женщина на Kia Rio напротив дома 60 по ул. Партизанской, нарушив ПДД, допустила наезд на 15-летнего пешехода, который выходил из вагона трамвая на остановке.

Фото: ГУ МВД по Самарской области