Отказали тормоза: в Самаре опрокинулась бетономешалка

Во вторник, 15 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием бетономешалки. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Утром у КамАЗа в районе территории Дома ЭМО 1 отказали тормоза. 27-летний водитель попытался затормозить об отбойник, но бетономешалка опрокинулась и столкнулась с ехавшим впереди Hyundai.

В аварии никто не пострадал. Однако оказалось перекрыто движение (по Красноглинскому шоссе в сторону пос. Южный).