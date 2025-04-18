Поездка на самодельном транспорте закончилась для жителя Самарской области госпитализацией

В четверг, 17 апреля, в Похвистневском районе Самарской области произошло ДТП с участием нестандартного транспорта. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 12:20 63-летний мужчина ехал на самодельном самоходном транспортном средстве с самодельным же прицепом по грунтовому проезду в сторону дороги Старопохвистнево — Исаково. В какой-то момент он не выбрал подходящую скорость, потерял управление и съехал в кювет.

В результате водителя госпитализировали с травмами.