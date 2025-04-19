В Тольятти в результате ДТП по вине пенсионера госпитализированы два человека

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В пятницу, 18 апреля, в Тольятти в 17:50 74-летний водитель Lada Vesta в районе дома № 25А по ул. Революционной на регулируемом перекрестке с пр. Ленинского дублера при повороте налево не предоставил преимущество в движении Lada Kalina.

Фото: ГУ МВД по Самарской области