Два мотоциклиста пострадали в ДТП в Самарской области

В пятницу, 18 апреля, в Самарской области произошло два ДТП с участием мототранспортной техники.
В 11:25 52-летний водитель на Lada Vesta на 8 км дороги "Обход г. Самары" при повороте налево не уступил дорогу скутеру TANK и допустил с ним столкновение. Водителю скутера — 40-летнему мужчине, назначено амбулаторное лечение.
В Сызрани в 22:30 43-летний водитель Ford Focus при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki под управлением 20-летнего водителя и совершил с ним столкновение. Водителю мотоцикла назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!