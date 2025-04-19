Два мотоциклиста пострадали в ДТП в Самарской области

В пятницу, 18 апреля, в Самарской области произошло два ДТП с участием мототранспортной техники.

В 11:25 52-летний водитель на Lada Vesta на 8 км дороги "Обход г. Самары" при повороте налево не уступил дорогу скутеру TANK и допустил с ним столкновение. Водителю скутера — 40-летнему мужчине, назначено амбулаторное лечение.

В Сызрани в 22:30 43-летний водитель Ford Focus при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki под управлением 20-летнего водителя и совершил с ним столкновение. Водителю мотоцикла назначено амбулаторное лечение.