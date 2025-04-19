В Самаре мальчик, нарушивший ПДД, госпитализирован после наезда Lada Granta

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В пятницу, 18 апреля, в 17:55 27-летний водитель Lada Granta в районе дома 5А по Московскому шоссе допустил наезд на 10-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть.

Фото: ГУ МВД по Самарской области