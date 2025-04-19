В Красноармейском районе в ДТП погиб пассажир мопеда

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В субботу, 19 апреля, около 14:00 в Красноармейском районе в п. Ленинский на пересечении ул. 26-го Партсъезда и ул. Лесной произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2110 с мопедом SUPER.

Фото: ГУ МВД по Самарской области