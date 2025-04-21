Под Самарой автомобилист сбил электросамокатчика и скрылся

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 21 апреля, в Самаре автомобилист скрылся с места ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области