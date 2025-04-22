Под Самарой очередной молодой водитель питбайка попал в ДТП

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В понедельник, 21 апреля, в Волжском районе Самарской области подросток на мотоцикле попал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области