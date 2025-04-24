Восемь машин столкнулись на трассе под Самарой

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В четверг, 24 апреля, в Волжском районе Самарской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области