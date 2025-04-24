Восемь машин столкнулись на трассе под Самарой

В четверг, 24 апреля, в Волжском районе Самарской области произошло массовое ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 10:00 на 17 км трассы Самара - Большая Черниговка столкнулись восемь автомобилей. В результате пострадали два человека.
На месте аварии затруднено движение.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. На месте происшествия работают сотрудники ПСЧ 78 ПСО 46 Волжского района.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!