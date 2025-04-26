В Самаре начинающий водитель сбил на "зебре" 11-летнего мальчика

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В пятницу, 25 апреля, в 18:25 в Кировском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал 11-летний подросток, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области