На трассе М-5 в Сызранском районе грузовой фургон столкнулся с трактором, съехал с трассы и врезался в дерево

В воскресенье, 26 апреля, на 893-м км трассы М-5 в Сызранском районе произошло ДТП ,в котором пострадал водитель грузового фургона. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.

Мужчина на грузовом фургоне столкнулся с прицепом трактора, после чего съехал с трассы и врезался в дерево.

Кабину фургона сильно смяло, в итоге водителя, получившего травмы ног, зажало внутри.

Спасатели поисково-спасательного отряда в 10.30 приступили к проведению аварийно-спасательных работ. Гидравлическим инструментом спасатели освободили пострадавшего из металлического плена и передали врачам скорой медицинской помощи. В 11:05 спасательные работы на месте происшествия были окончены.