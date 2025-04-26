На трассе М-5 в Сызранском районе грузовой фургон столкнулся с трактором, съехал с трассы и врезался в дерево

В воскресенье, 26 апреля, на 893-м км трассы М-5 в Сызранском районе произошло ДТП ,в котором пострадал водитель грузового фургона. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.
Мужчина на грузовом фургоне столкнулся с прицепом трактора, после чего съехал с трассы и врезался в дерево.
Кабину фургона сильно смяло, в итоге водителя, получившего травмы ног, зажало внутри.
Спасатели поисково-спасательного отряда в 10.30 приступили к проведению аварийно-спасательных работ. Гидравлическим инструментом спасатели освободили пострадавшего из металлического плена и передали врачам скорой медицинской помощи. В 11:05 спасательные работы на месте происшествия были окончены.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!