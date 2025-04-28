В Нефтегорском районе в тройном ДТП пострадали три человека

В воскресенье, 27 апреля, в 19:10 на 85 км дороги "Подъезд к г. Оренбург от М-5 "Урал" 53-летний водитель автомобиля Kia Rio нe выдержал дистанцию до впереди идущего ВАЗ-21140 и совершил с ним столкновение. "Четырнадцатая" по инерции столкнулась с УАЗом.
Водитель и 51-летний пассажир Kia Rio, а также 20-летняя пассажирка ВАЗ-21140с травмами доставлены в больницу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!