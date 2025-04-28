В Нефтегорском районе в тройном ДТП пострадали три человека

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В воскресенье, 27 апреля, в 19:10 на 85 км дороги "Подъезд к г. Оренбург от М-5 "Урал" 53-летний водитель автомобиля Kia Rio нe выдержал дистанцию до впереди идущего ВАЗ-21140 и совершил с ним столкновение. "Четырнадцатая" по инерции столкнулась с УАЗом.

Фото: ГУ МВД по Самарской области