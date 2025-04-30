Водитель мопеда без прав попал под колеса Volkswagen в Сызрани

Во вторник, 29 апреля, в Сызрани в ДТП попал водитель мопеда. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 21:00 49-летняя женщина на Volkswagen Polo поворачивала налево на перекрестке в районе дома № 53 по пр. 50 лет Октября, не уступила дорогу и столкнулась с мопедом "Альфа" без госномеров. За рулем мототранспорта был 20-летний парень, не имеющий водительских прав.

В результате водителя мопеда госпитализировали с травмами.