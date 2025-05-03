Два подростка на питбайке попали под машину в Самаре

В пятницу, 2 мая, в Самаре произошло ДТП с участием подростка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 22:00 12-летний ребенок на питбайке напротив дома № 13 по пос. Мехзавод на перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с Geely под управлением 45-летнего мужчины.

В аварии пострадали водитель питбайка и его 16-летний пассажир. Их обоих госпиталировали.