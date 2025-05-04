В Самарской области водитель "Муравья" не смог удержать его от съезда в кювет

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В субботу, 3 мая, в Борском районе Самарской области произошло ДТП с мотороллером "Муравей". Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области