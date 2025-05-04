В Самарской области съехал в кювет водитель Lada Largus

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В воскресенье, 4 мая, в Безенчукском районе Самарской области в ДТП попал водитель Lada Largus. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"