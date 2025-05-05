В Самаре водитель ГАЗа сбил на тротуаре 79-летнюю женщину

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В воскресенье, 4 мая, в 11:30 в Кировском районе Самары в ДТП на тротуаре пострадала 79-летняя женщина, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области