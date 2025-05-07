В Самаре КамАЗ врезался в стоящую "Гранту"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 6 мая, в 8:10 в Куйбышевском районе Самары 45-летний водитель за рулем КамАЗа наехал на стоящую LADA Granta под управлением 35-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области