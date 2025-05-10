В Самаре еще один трехлетний ребенок провалился в колодец

И.о. руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александр Воеводин поручил организовать проверку по публикациям в интернете, согласно которым в Самаре 3-летний ребенок упал в открытый колодец на ул. Хасановской. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
В публикации указано, что ребенок смог зацепиться руками за раму люка, а его мама успела вовремя подбежать и вытащить мальчика. Сообщается, что после происшествия колодец остается открытым уже несколько дней, несмотря на обращение женщины в жилищно-коммунальные организации.
За последние несколько дней это уже не первый подобный случай. Ранее было возбуждено уголовное дело по факту травмирования трехлетнего ребенка, который упал в колодец на ул. Молодогвардейской. Он наступил на люк и провалился, после чего его госпитализировали. Уголовное дело возбудили по статье "Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности".
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы