В Самаре еще один трехлетний ребенок провалился в колодец

И.о. руководителя СУ СК РФ по Самарской области Александр Воеводин поручил организовать проверку по публикациям в интернете, согласно которым в Самаре 3-летний ребенок упал в открытый колодец на ул. Хасановской. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

В публикации указано, что ребенок смог зацепиться руками за раму люка, а его мама успела вовремя подбежать и вытащить мальчика. Сообщается, что после происшествия колодец остается открытым уже несколько дней, несмотря на обращение женщины в жилищно-коммунальные организации.

За последние несколько дней это уже не первый подобный случай. Ранее было возбуждено уголовное дело по факту травмирования трехлетнего ребенка, который упал в колодец на ул. Молодогвардейской. Он наступил на люк и провалился, после чего его госпитализировали. Уголовное дело возбудили по статье "Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности".