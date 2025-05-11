На ул. Самарской Hyundai врезался в "Гранту" и протаранил припаркованный Haval, есть пострадавшие

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В субботу, 10 мая, в 1:59 на ул. Самарской 23-летний водитель за рулем Hyundai Solaris спровоцировал ДТП с несколькими автомобилями, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области