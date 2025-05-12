Под Тольятти водитель Kia погиб после столкновения с Renault

В понедельник, 12 мая, в Ставропольском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 8:50 50-летний водитель Renault Sandero на 26 км дороги Тольятти — Ташелка выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Spectra под управлением 62-летнего мужчины.

В результате водитель Kia скончался на месте до приезда "скорой помощи". Второго автомобилиста госпитализировали.