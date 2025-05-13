Двое детей попали под машину на электросамокате в Самаре

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В понедельник, 12 мая, в Самаре два ребенка пострадали в ДТП с электросамокатом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области