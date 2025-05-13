Три человека пострадали при столкновении Chevrolet Niva и Mazda под Самарой

В понедельник, 12 мая, в Кинельском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадали трое человек. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 6:42 78-летний водитель Chevrolet Niva на 29 км дороги Самара — Бугуруслан не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с ехавшей впереди Mazda CX5 под управлением 66-летнего мужчины.

В аварии пострадали водитель и 72-летняя пассажирка "Нивы", а также 65-летняя женщина, находившаяся в Mazda.