Двое мотоциклистов попали в больницу из-за ДТП в Самаре и Тольятти

Во вторник, 13 мая, в Самарской области произошло два ДТП, в которых пострадали мотоциклисты. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Так, в 14:02 34-летняя женщина ехала на незарегистрированном мотоцикле Suzuki GW250 по ул. Коммунистической. В районе пересечения с ул. Дачной она при перестроении столкнулась с попутной Lada Kalina под управлением 21-летнего парня. В результате женщина попала в больницу.
Вторая авария произошла в Комсомольском районе Тольятти. В 20:10 46-летний водитель Hyundai Solaris в районе дома № 38а по ул. Железнодорожной, поворачивая налево, не уступил дорогу и столкнулся со встречным мотоциклом Motoland под управлением 24-летнего молодого человека. В результате мотоциклиста также доставили в больницу.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!