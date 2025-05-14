Двое мотоциклистов попали в больницу из-за ДТП в Самаре и Тольятти

Во вторник, 13 мая, в Самарской области произошло два ДТП, в которых пострадали мотоциклисты. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Так, в 14:02 34-летняя женщина ехала на незарегистрированном мотоцикле Suzuki GW250 по ул. Коммунистической. В районе пересечения с ул. Дачной она при перестроении столкнулась с попутной Lada Kalina под управлением 21-летнего парня. В результате женщина попала в больницу.

Вторая авария произошла в Комсомольском районе Тольятти. В 20:10 46-летний водитель Hyundai Solaris в районе дома № 38а по ул. Железнодорожной, поворачивая налево, не уступил дорогу и столкнулся со встречным мотоциклом Motoland под управлением 24-летнего молодого человека. В результате мотоциклиста также доставили в больницу.