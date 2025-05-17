Подросток на питбайке врезался в легковушку в Тольятти

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В пятницу, 16 мая, в Тольятти произошло ДТП с питбайком. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области