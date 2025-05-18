В Самарской области произошло ДТП с лосем

В воскресенье, 18 мая, в Кинельском районе Самарской области произошло ДТП с участием дикого животного. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 3:10 на 45 км подъездной дороги к Оренбургу 28-летний водитель JAC не выбрал безопасную скорость и сбил лося. В результате животное погибло.

Полицейские призывают водителей быть особенно осторожными и внимательными на загородных трассах, где часто встречаются дикие животные. Не рекомендуются резкие нажатия на клаксон автомобиля и ослепление светом фар, так как высока вероятность того, что дикое животное побежит в сторону машины.