В Кировском районе 12-летний велосипедист пострадал после столкновения с электросамокатом

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В воскресенье, 18 мая, в 17:32 в Кировском районе Самары, на тротуаре напротив дома № 379 по проспекту Кирова столкнулись 12-летний мальчик на велосипеде и 22-летний парень, двигавшийся навстречу на электросамокате. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области