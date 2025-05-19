В Самаре электросамокатчик попал под колеса кроссовера, а затем - в больницу

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В воскресенье, 19 мая, в 13:00 в Промышленном районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал водитель электросамоката, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области