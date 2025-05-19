В Сызрани насмерть сбили пожилого мужчину, перебегавшего дорогу в темноте

В воскресенье, 18 мая, в Сызранском районе под колесами Renault Logan погиб 73-летний мужчина, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Смертельное ДТП произошло в 3:00 утра: 44-летний водитель за рулем Renault Logan, двигаясь по трассе "Подъезд к Ульяновску" на 328 км + 300 м в направлении Сызрани наехал на 73-летнего пешехода, перебегавшего дорогу. Как уточнили в Госавтоинспекции, светоотражающие элементы на его одежде отсутствовали. На месте ДТП пешеход погиб до приезда скорой помощи.