Женщина на Matiz спровоцировала массовую аварию в Самаре

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В четверг, 22 мая, в Самаре в 11:45 46-летняя женщина на Daewoo Matiz во дворе дома № 12 по ул. Тополей не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем Mazda.

Фото: ГУ МВД по Самарской области