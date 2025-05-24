Три девушки попали в больницу после ночного ДТП в Самаре

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В пятницу, 23 мая, в Самаре в 23:10 42-летний водитель Chevrolet Lacetti напротив дома 28 по ул. Белорусской при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21043.

Фото: ГУ МВД по Самарской области