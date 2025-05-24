Под колеса китайской иномарки в Самаре попал ребенок на велосипеде

В пятницу, 23 мая, в Самаре в 12:50 32-летняя водитель Chery Tiggo в районе дома № 87 по пр. Кирова допустила наезд на девятилетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть, на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ребенок не спешивался. Несовершеннолетний пострадавший госпитализирован, сообщает облГлавк.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!