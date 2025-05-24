Под колеса китайской иномарки в Самаре попал ребенок на велосипеде

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В пятницу, 23 мая, в Самаре в 12:50 32-летняя водитель Chery Tiggo в районе дома № 87 по пр. Кирова допустила наезд на девятилетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть, на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото: ГУ МВД по Самарской области