Женщина на Chevrolet сбила ребенка во дворе в Тольятти

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В субботу, 24 мая, в Тольятти в 10:42 44-летняя женщина за рулем Chevrolet Spark в жилой зоне у дома № 68 по ул. Ленинградской допустила наезд на шестилетнего мальчика, который переходил проезжую часть.

Фото: ГУ МВД по Самарской области