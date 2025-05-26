В Хворостянском районе Lada Granta перевернулась в кювет, двое пострадали

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В воскресенье, 25 мая, в Хворостянском районе на 2 км а/д "Осинки-Хворостянка-Прогресс" автомобиль Lada Granta съехал в кювет и перевернулся, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области