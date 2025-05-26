В Тольятти автобус не поделил дорогу с "двенадцатой"

В понедельник, 26 мая, в Тольятти произошло ДТП с участием автобуса. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:40 54-летний водитель автобусом Fiat двигался по ул. Ленина. На пересечении с ул. Советской он проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с ВАЗ-2112 под управлением 34-летнего мужчины.

В аварии пострадали водитель "двенадцатой" и два пассажира автобуса.