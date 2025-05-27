В Самаре скутер столкнулся с легковушкой

В понедельник, 26 мая, в Железнодорожном районе Самары произошло столкновение скутера Sonlink T3 и автомобиля Renault Logan, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует, что ДТП произошло в 11:15 около дома №130 по ул. Партизанской. 35-летний водитель скутера не справился с управлением и допустил падение со своего транспортного средства, затем скутер отбросило на встречную легковушку.

Водитель скутера госпитализирован.