Очередной подросток на питбайке покалечился в Самарской области

Во вторник, 27 мая, в Красноармейском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 14:00 15-летний житель Волжского района ехал на питбайке Kayo TT140 KRZ со стороны Самары в направлении с. Красноармейское. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал в правый кювет.

Подростка отправили в хирургическое отделение больницы с места ДТП.

Информацию об аварии направили в комиссию по делам несовершеннолетних районной администрации.