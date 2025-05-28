Пьяный водитель Mazda из Самарской области не смог объехать столб

Во вторник, 27 мая, в Похвистневе произошло ДТП с участием пьяного водителя. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В 13:35 35-летний водитель Mazda 3 не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

В результате автомобилиста доставили в больницу. При этом он отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.