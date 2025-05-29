В Отрадном Hyundai Getz сбил подростка на пешеходном переходе

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В среду, 28 мая, в Отрадном автомобиль Hyundai Getz допустил наезд на 14-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области