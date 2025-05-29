В Сызрани разогнавшийся водитель Lada Granta врезался в стоящий автомобиль, пострадал ребенок

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В среду, 28 мая, в Сызрани в районе дома №38 по ул. Декабристов столкнулись автомобили Lada Granta и Nissan Almera, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области