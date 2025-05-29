На трассе М-5 под Сызранью столкнулись и сгорели Skoda и фура

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В четверг, 29 мая, в Сызранском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"