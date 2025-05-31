Тольяттинка проехала на красный и сбила ребенка на велосипеде

В пятницу, 30 мая, в Автозаводском районе Тольятти автомобиль Kia Rio сбил 12-летнего велосипедиста, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, в 16:00 в районе дома № 4 на ул. Автостроителей водитель иномарки проехала на запрещающий сигнал пешеходного светофора, в результате чего допустила наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть не спешившись.

Велосипедисту назначено амбулаторное лечение.