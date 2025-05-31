В Шигонском районе нетрезвый водитель спровоцировал ДТП, есть пострадавший

В пятницу, 30 мая, на 55,5 км автодороги "Сызрань-Шигоны-Волжский Утес Шигонского района" нетрезвый водитель Lada Priora спровоцировал ДТП, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из материалов, собранных сотрудниками Госавтоинспекции следует, что в 19:20 при повороте налево 65-летний водитель Priora не уступил дорогу Chevrolet Niva, который ехал во встречном направлении, и столкнулся с ним.

В результате происшедшего 70-летняя пассажирка Niva доставлена в медицинское учреждение.