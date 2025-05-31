В Тольятти мотоцикл врезался в выезжавшую из двора легковушку

В пятницу, 30 мая, в Центральном районе Тольятти автомобиль ВАЗ 211440 столкнулся с мотоциклом Yamaha, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

ДТП произошло в 21:30 в районе дома № 27/1 на бульваре 50 лет Октября, когда легковушка, при выезде из жилой зоны, не пропустила мотоцикл, ехавший по главной дороге.

Водитель мотоцикла госпитализирован.