В Сызранском районе фура съехала в кювет

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В субботу, 31 мая, в Сызранском районе грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом съехал в левый кювет по ходу своего движения, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области