На ул. Гагарина в Самаре "Приора" при развороте не пропустила "Калину", есть пострадавший

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 2 июня, в Советском районе Самары столкнулись Lada Priora и Lada Kalina, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области