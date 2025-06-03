Двое подростков на электросамокате попали под машину в Тольятти

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Во вторник, 3 июня, в Тольятти произошло ДТП с электросамокатом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области