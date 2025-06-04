В Хворостянском районе госпитализирован мальчик после столкновения самоката с Niva

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Во вторник, 3 июня, в 11:25 в Хворостянском районе девятилетняя девочка ехала на электросамокате с семилетним мальчиком.

Фото: ГУ МВД по Самарской области